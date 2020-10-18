شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بالمستهل وسط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسراً 35.550 نقطة ليصل إلى مستوى 5699.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% خاسراً 44.710 نقطة ليصل إلى مستوى 6333.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسراً 17.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4440.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% خاسراً 23.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4495.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 270.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9332 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.55%، أعقبه قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.17%.

وجاء سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.04%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 7.46%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.12%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للرماية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.91% يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 4.58%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

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شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.