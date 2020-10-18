شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية تُنهي اتفاقية الاستحواذ على "حلول الأنابيب المتطورة" دون شروط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن إنهاء الاتفاقية الموقعة مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه قد تم إنهاء الاتفاقية دون أي شروط جزائية أو أثر مالي.

يُذكر أن الاتفاقية كانت تستهدف الاستحواذ على 75% من حصص الملكية في حلول الأنابيب المتطورة مقابل 56.250 مليون ريال.

وسبق أن أعلنت الشركة عن أن الهدف من الاستحواذ هو تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها بإضافة منتجات الأنابيب المدعمة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية.

وقد تم الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بمبلغ 85 مليون ريال، على أن تخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.

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وكانت الفخارية قد أعلنت اليوم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 0.91 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020 مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 0.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

بينما بلغت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 ما يبلغ 8.3 مليون ريال، مقابل 2.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.