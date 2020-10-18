شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأحد، عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن عدد الصكوك المصدرة وقيمتها سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.

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ويستهدف البنك من هذا الإصدار المحتمل تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

ونوه البنك إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 804 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.12 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 1.72 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.