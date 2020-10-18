شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ثوب الأصيل ترتفع 14% بالربع الثالث لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 13.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى نمو المبيعات بمعدل 38.22%، وذلك نتيجة دخول منتجات جديدة وتوقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية.

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بالإضافة الي جهود الشركة لتحسين إدارة النفقات والسيطرة بشكل جيد على التكاليف القابلة للتحكم والاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف الاثار المترتبة علي جائحة كوفيد- 19.

وارتفعت المبيعات إلى 110.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات 79.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 69.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 69.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 64.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.