شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فخارية تتراجع 39% بالربع الثالث لارتفاع المصاريف التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 39.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.91 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

وتراجعت المبيعات إلى 28.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 28.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.