شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور توزع على مساهميها 27.5 مليون دينار خلال أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه لإنجاز الإجراءات المطلوبة لبدء التوزيعات النقدية على المساهمين المقرة من قبل العمومية الأخيرة والبالغة 25 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 27.5 مليون دينار خلال أسبوعين تقريباً.

ودفعت الشركة إلى تأجيل التوزيعات لأنه عقب قرار الشركة الكويتية للمقاصة إلغاء التعامل بالشيكات، فوجدت الشركة نفسها مضطرة إلى تحويل المبالغ المستحقة للتوزيعات إلى "المقاصة" من أحد الحسابات المصرفية لديها، وجميعها ذات غرض خاص لا يجوز استخدامها من دون موافقة دائني "الزور"، بحسب صحيفة القبس.

والمقترح البديل تمثّل في إنشاء شركة المقاصة حساباً من خلالها، وأن تضع فيه قيمة توزيعات شركة شمال الزور، ثم إعادة تحويل قيمة التوزيعات لمالكي السهم، ولكن مجلس إدارة «الزور» وجد أن تلك الآلية مكلفة مادياً، وهو ما جعلها تطلب موافقة من الدائنين على إنشاء حساب مصرفي إضافي لغرض خاص، وهو توزيع مستحقات المساهمين.

وتنجز الشركة فتح الحساب جديد، وكذلك الإجراءات الأخرى المتعلّقة بتوزيع الأرباح خلال الأيام المقبلة، وهذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة.