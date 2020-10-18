شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور توزع على مساهميها 27.5 مليون دينار خلال أسبوعين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه لإنجاز الإجراءات المطلوبة لبدء التوزيعات النقدية على المساهمين المقرة من قبل العمومية الأخيرة والبالغة 25 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 27.5 مليون دينار خلال أسبوعين تقريباً.
ودفعت الشركة إلى تأجيل التوزيعات لأنه عقب قرار الشركة الكويتية للمقاصة إلغاء التعامل بالشيكات، فوجدت الشركة نفسها مضطرة إلى تحويل المبالغ المستحقة للتوزيعات إلى "المقاصة" من أحد الحسابات المصرفية لديها، وجميعها ذات غرض خاص لا يجوز استخدامها من دون موافقة دائني "الزور"، بحسب صحيفة القبس.
والمقترح البديل تمثّل في إنشاء شركة المقاصة حساباً من خلالها، وأن تضع فيه قيمة توزيعات شركة شمال الزور، ثم إعادة تحويل قيمة التوزيعات لمالكي السهم، ولكن مجلس إدارة «الزور» وجد أن تلك الآلية مكلفة مادياً، وهو ما جعلها تطلب موافقة من الدائنين على إنشاء حساب مصرفي إضافي لغرض خاص، وهو توزيع مستحقات المساهمين.
وتنجز الشركة فتح الحساب جديد، وكذلك الإجراءات الأخرى المتعلّقة بتوزيع الأرباح خلال الأيام المقبلة، وهذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة.
وكان تداول سهم "شمال الزور" بدأ في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.
وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".
وحينها ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق بشكل عام إلى 173 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق "الأول" 19 شركة.
واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.
واتجهت بورصة الكويت نحو فتح مقرها الرئيسي في وقت سابق ولمدة أسبوعين، لاستقبال مساهمي شركة "شمال الزور" والتعاقد مع الوسطاء بخصوص ذلك الطرح، حيث ستنضم تلك الشركة للكيانات المسجلة بالسوق الأول اعتباراً من 16 الجاري.
ويأتي هذا الاستثناء لتسهيل استقبال مساهمي الشركة، بشرط اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية، على أن يسبقها تحديد موعد بين شركة الوساطة وعميلها، بحسب صحيفة الرأي.
وكانت شركة بورصة الكويت قد دعت مؤخرا، قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.
وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).
وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين.
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