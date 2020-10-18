شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة معادن، المتحدة للتأمين، الأسماك، أليانز، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة البحري، فضلاً عن أحقية أرباح كل من صندوق سدكو كابيتال ريت، صندوق ملكية ريت، المتقدمة.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن الربع الثاني من العام 2020 بقيمة 140.7 مليون ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك اليوم الأحد، هو موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.150 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع 0.1525 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.525% إلى السعر الأولى للوحدة.

وتبدأ، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، غداً الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال الشركة، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق في 26 أكتوبر الجاري، في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.

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وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الثلاثاء، على مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المُقبلة، والتي تبدأ بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، وحتى وتنتهي بتاريخ 24 أكتوبر 2023.

ويحين، يوم الأربعاء المُقبل، موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 6.810 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق ملكية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1% إلى السعر الأولى للوحدة.

وتبدأ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري"، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة التعدين العربية السعودية، يوم الخميس، مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المُقبلة، والتي تبدأ بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، وحتى وتنتهي بتاريخ 24 أكتوبر 2023.