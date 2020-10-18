شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بالمستهل بضغوط تراجع قطاعى الصناعات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 12.60 نقطة ليصل إلى مستوى 9986.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال عبر تنفيذ 3806 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 23 سهم، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وفي سياق متصل أعلنت 3 شركات وهم قطر لصناعة الألومنيوم، مزايا قطر للتطوير العقاري، بروة العقارية، عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حددت الأولى يوم 22 أكتوبر للإعلان عن النتائج، والثانية يوم 28 أكتوبر، والثالثة يوم 27 أكتوبر.

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فيما أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 29 أكتوبرالجاري.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.