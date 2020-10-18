شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط 4قطاعات على رأسها التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2192.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.5 مليون سهم محققة ما قيمته 38.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1023 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع النقل نسبة 0.41%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.52%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 7.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.34%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة اكتتاب القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تم مناقشة استقالة شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة من مجلس الإدارة، واستقالة شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير، وتم استدعاء أعضاء الاحتياط، حيث تم تعيين عارف عبدالله العجمي ممثلاً عن شركة طيبة الخير القابضة، والدكتورة سارة علي الشمالي ممثلاً عن شركة طابة البخير القابضة.

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وفي نفس السياق أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تم مناقشة استقالة شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة من مجلس الإدارة، وتم استدعاء عضو الاحتياط شركة طيبة الخير القابضة، وتعيين ممثل عنها وهو محمد دويري جيال العنزي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن فوز إحدى شركاتها التابعة شركة ناشيونال لخدمات الطيران، بحق امتياز حصري لتقديم خدمات الركاب في مطار بغداد الدولي-العراق، وذلك لمدة 9 سنوات، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة الخاصة بفيروس كورونا، ولذا لا يمكن تأكيد قيمة العقد، غير أنه من المتوقع أن تكون الإيرادات السنوية حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أمانات القابضة، عن استثمارها مبلغ 18.4 مليون درهم إماراتي (5 ملايين دولار أمريكي) في شركة BEGIN الأمريكية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي أسست برنامج التعليم المبكر المتميز HOMER كجزء من مخصص دولة الاستثمار في SERIES C تركز BEGIN على مراحل التعليم المبكرة، وذلك من خلال منصة فعالة ومتيمزة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن تعيينها ممثلة بجاسم الصديقي كمستشار لصندوق " فالكونزا " التابع لـ500 Startups في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الشركة المتخصصة في المراحل المبكرة من رأس المال المخاطر الأكثر نشاطاً على الصعيد العالمي.