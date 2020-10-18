830 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى الدول العربية يونيو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 830 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 696.9 مليون دولار في شهر يونيو عام 2019، بزيادة بلغت 133.1 مليون دولار.
وتناولت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية بين أبرز الدول العربية، ومن بينها الصادرات إلى الدول العربية والتي بلغت 275.9 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 117 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 158.9 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى 123.5 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 142.5 مليون دولار في نفس الشهر بتراجع طفيف بلغ 19 مليون دولار.
وأوضحت البيانات، أن الصادرات المصرية إلى الجزائر بلغت 61.2 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 33.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 27.5 مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى تونس نحو 54.5 مليون دولار يونيو الماضي، مقابل 46.1 مليون دولار بنفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 8.4 مليون دولار، أما جملة الصادرات المصرية إلى باقي الدول العربية فقد بلغت نحو 314.9 مليون دولار يونيو الماضي، مقابل 357.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 42.7 مليون دولار.
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