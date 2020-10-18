شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط تنتهى من توصيل خدمات المياه والصرف الصحى بـ30 مدرسة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ30 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع مراكزها تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

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وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أن الشركة شكلت فرق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى ضرورة تكافل كافة الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة أنهت كافة استعدادتها لاستقبال العام الدراسى بتوصيل خدمات المياه لعدد (4) مدارس بمراكز البدارى، وأسيوط، الفتح، ومنطقة غرب أسيوط كما تم الإنتهاء من توصيل خدمات المياه لعدد (8) مدارس بمركز القوصية، وعدد(4) مدارس بمركز منفلوط، وعدد (4) أخرى بمركز ديروط، وعدد (4) مدارس أيضا بمركزي أبوتيج والغنايم، وعدد (5) مدرسة بمركز أبنوب.