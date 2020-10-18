شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات باستثناء "إيجي إكس 70" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11294 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13185 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4309 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2916 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن فوز شركة بيكتل الأمريكية بالعطاء الفني والمالي لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بغرض زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى (مشروع الخط السابع)، مضيفة أنه جاري التحضير للمراحل الأولية للبدء في المشروع.

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فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مساحة 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة، لازال قيد الدراسة من قبل المجموعة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العربية للصناعات الهندسية 10.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا 132 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1000 سهم، 1318 سهم، 305.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، سبيد ميديكال، 132 ألف سهم، 8382 سهم، 409 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 322.4 ألف سهم.