شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاسكان يتوجه لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمحافظة جنوب سيناء وذلك لتفقد عددا من المشروعات السكنية، ومشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها داخل المحافظة .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد فى وقت سابق اجتماعاً مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات التخطيط العمرانى، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم والمساندة، لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهداً فى تنفيذ جميع المشروعات التى تحقق التنمية وتخدم أهالينا بالمحافظة.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، ولجميع قيادات وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، على جهدهم المبذول فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة، كما استعرض عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان فى المحافظة.

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واستعرض اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جهود الدولة المصرية للحفاظ على المحميات الطبيعية بمدينه شرم الشيخ، وذلك خلال مشاركته بالجلسة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، بدولة الإمارات، والمُنعقد تحت شعار "ربط المدينة بالابتكار والثقافة"، وذلك استجابة لدعوة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما استعرض محافظ جنوب سيناء، جهود المحافظة في توفير الساحات والفراغات العامة بالمدن، وتطبيق سياسات حماية البيئة بمختلف الطرق، وتشمل نشر ثقافة المناطق المفتوحة وأهميتها وأثرها فى الحفاظ على البيئة، بجانب عرض أوجه تعاون المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، في تطوير منطقة الرويسات، ومدينة شرم الشيخ، ومدينة سانت كاترين.

وأكد اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء، تتبنى منهج التخطيط الاستراتيجي في تحديد الرؤية المستقبلية المتكاملة لتنمية المدن والتجمعات الحضرية داخل إقليم المحافظة، وذلك بمشاركة فعالة من جميع شركاء التنمية، لتحقيق الأهداف التالية (الاستغلال الأمثل لجميع المقومات المتاحة مع ضمان استمرارها للأجيال القادمة - خلق مدن مستدامة وذكية ومرنة يمكنها أن تنافس على مستوى إقليمها المحلي والدولي - تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام مؤشرات الاستدامة والتنافسية الإقليمية - تمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولويات التنمية والاتفاق على استراتيجيات التنمية - خلق فرص عمل جديدة بالمدن مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي - تمكين المجتمعات من إدارة التغير ورؤية المستقبل بشكل أفضل - تحفيز المشاركة العريضة من جميع شركاء التنمية بالمدينة - تطوير خطط عمل ذات نتائج وأهداف وبرامج زمنية مع توزيع الأدوار والمسئوليات والميزانيات، وتشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص).

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعي حالياً لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مستدامة، يحصل فيها الفرد على نصيب كبير من المساحات المفتوحة، لتلبية احتياجات السكان المحليين والسائحين (ترفيهيا – ثقافيا – اجتماعيا - بيئيا)، موضحاً أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، تقوم حالياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ، كأحد أهم المراكز السياحية العالمية بجمهورية مصر العربية.