شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: وصول أول سفينة بوتاجاز لميناء العين السخنة بحمولة 46ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بميناء العين السخنة بنسبة 100٪ يحيى زكي: الانتهاء من تشغيل مشروع الصب السائل بكامل طاقته بميناء السخنة أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة بالقطاع الجنوبي التابع للمنطقة، السفينة النرويجية BW LIBERTY بطول 226 متر وغاطس 8,3 متر بحمولة 46 ألف طن (11 ألف طن بروبان و 35 ألف طن بوتان)، ليكتمل تشغيل مشروع محطة الصب السائل بنسبة 100% وتشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه بوصول هذه السفينة التي تعد من أكبر السفن الناقلة للمنتجات البترولية، تكتمل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، وذلك في إطار عملية التطوير والتنمية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية وشركائها داخل الميناء، ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة للمنطقة بشكل عام والميناء بشكل خاص، حيث استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء، وشهادة لكفاءة العمل بالميناء، كما يعمل المشروع على تلبية احتياجات الدولة من أنواع المحروقات المختلفة.

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رسو السفينة بالميناء

وأضاف زكي أن بوصول هذه السفينة قد اكتمل مشروع الصب السائل بميناء العين السخنة، والذي يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كم للخط، وخط للسولار بطول

35 كم .

ويضم مشروع خزانات الوقود عدد 2 مستودع للأمونيا سعة كل منهم 40 ألف متر مكعب بإجمالى 80 ألف م3، وعدد 3 مستودع للبوتاجاز احتياطى استراتيجى يضخ فى الشبكة القومية للغاز سعة كل منهم 50 ألف م3 بإجمالى 150 ألف م3، كما يضم عدد 3 مستودعات للسولار احتياطى استراتيجى يضخ فى الشبكة القومية 2 مستودع بسعة 40 ألف م3 ومستودع بسعة 20 ألف م3 بإجمالى 100 ألف م3.