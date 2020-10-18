شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات خلال 7 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 20.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو المبيعات في قطاع السيارات خلال الأشهر السبع الأولى من 2020 الجاري بنسبة 20.7% بالمقارنة بنفس الفترة لمبيعات السيارات من العام الماضي 2019.

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وكشف خالد حسني المتحدث الرسمي الأميك في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الزيادة مقبولة، خاصة في ظل ظروف جائحة "كورونا "خلال الربع الأول من العام الجاري منذ مارس وحتي يونيو 2020.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس "كورونا" وفي مقدمتها وقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات قد أثرت أيضا بشكل كبير علي حجم المبيعات.