شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن تفاصيل طرح المصانع الجديدة لشباب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن طرح 1657 وحدة صناعية بـسبعة مجمعات صناعية بالمحافظات التالية:

الإسكندرية بـ (مجمع مرغم 2) متوفر به 204 وحدة بمساحة 144 م2 لكل وحدة ومتخصص في الصناعات البلاستيكية بأنواعها.

البحر الأحمر بـ (مجمع الغردقة) متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 م2 لكل وحدة ومتخصص في الصناعات ( الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة ).

الغربية بـ ( مجمع المحلة الكبرى) متوفر به 611 وحدة بمساحة 48 م2 لكل وحدة ومتخصص في الصناعات (الكيماوية والهندسية و صناعة المفروشات والملابس).

بنى سويف بـ (منطقة بياض العرب) متوفر به 266 وحدة بمساحات ( 432 م2 – 540 م2 - 648 م2 ) ومتخصص في الصناعات الهندسية و الغذائية و الكيماوية والمعدنية.

المنيا بـ (منطقة المطاهرة) متوفر به 68 وحدة بمساحات ( 432 م2 – 792 م2 ) ومتخصص في الصناعات الهندسية و الغذائية و الكيماوية.

سوهاج بـ (منطقة غرب جرجا) متوفر به 178 وحدة بمساحات 612 م2 – 648 م2 ومتاح به كافة انواع الصناعات.

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الأقصر بـ (مجمع منطقة البغدادى) متوفر به 206 وحدة بمساحات ( 384 - 432 م2 ) ومتخصص في الصناعات ( الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة )

وقال بيان لجهاز المشروعات، إنه في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات صناعية جديدة او التوسع في مشروعاتهم القائمة علي امتلاك او استئجار وحدات صناعية متنوعة الانشطة و المساحات وكاملة المرافق و الخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية

أوضحت نيفين جامع أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة و أن كراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 الي 500 جنيه تيسيرا علي الراغبين في الحصول علي تلك الوحدات ويمكن الحصول علي كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالسبع محافظات.

وقالت نيفين جامع أن هذه المجمعات الصناعية تم تجهيزها علي اعلي مستوي حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مباني ادارية - معارض - مسجد - منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك - مطعم و كافيتريا) وكافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة و كل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام امني متكامل.

واشارت إلي أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة ليتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة و ليتم التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة واشارت الي انه روعي ان تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية او المواني او الاسواق الكبرى او التجمعات العمالية .

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازم لبدء المشروع وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

واكدت نيفين جامع أن التيسيرات التي تقدمها الدولة الان تعد فرصة حقيقية لكل الشباب و صغار المستثمرين سواء بالقطاع الرسمي او الغير رسمي الراغبين في اقامة مشروع صناعي اوتهيئة اوضاع مشروعاتهم والتوسع في انتاجه والحصول علي وحدة صناعية لائقة مكتملة الخدمات.

تجدر الاشارة الي ان كراسات الشروط متوفرة حتى يوم الاثنين 2/11/2020 بجميع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات المذكورة و يمكن الحصول علي المزيد من التفاصيل بالاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات (16733) او بالخط الساخن للهيئة العامة للتنمية الصناعية (19780) .