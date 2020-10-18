شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها، فيما سجل عيار 18 ما قيمته 708.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 945.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها والأوقية سجلت 1906 دولار.

وكشف ناجى فرجع عضو شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، مشيرا إلى أن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

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وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن دمغ الذهب حماية للمستهلك النهائى ومن يشترى ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته.

وأوضح أن عددا كبيرا من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاعا فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وفى سياق آخر، أكد عضو شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، أن سعر أوقية الذهب لا يستقر ابدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.