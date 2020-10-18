شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تغطية البطاقات التموينية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تغطية البطاقات التموينية للمواطنين، حيث بلغت قيمة مخصصات تغطية البطاقات التموينية للأسر وفقاً لمحل الإقامة نحو 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021.

وينشر ”الخليج 365” بالإنفو جراف، أبرز تطورات تغطية البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 42.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع (5) أرغفة للمواطن يوميا، وتتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز،2.2و مليار جنيه دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع (10) كيلو جرام دقيق للفرد شهريا.

وأوضحت البيانات، أن برنامجي تكافل وكرامة بدأ عام 2015 وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، وأن 86٪ منهم استفادوا ببرنامج «تكافل» فضلا عن 14٪ استفادوا من «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/2020 .

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وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليارجنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج ويستهدف هذا البرنامج دعم 120 ألف وحدة سكنية.

وتم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وهى مبادرة أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة للقري الاكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.