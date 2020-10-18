شكرا لقرائتكم خبر عن الأفراد يضخون 3.1 مليار ريال في اكتتاب "بن داود" وتخصيص 7 أسهم للمكتتب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورجان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%.

وأشارت إلى أن عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) ستتم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106.9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة.

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وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

ونوهت بن داود القابضة، بأنه مع تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للاكتتاب بـ96 ريالا سعوديا للسهم، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 10.97 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك يكون إجمالي حجم الطرح 2.19 مليار ريال (585.22 مليون دولار)، علما بأن الطرح يشمل 22.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

ولدى شركة بن داود القابضة تراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، 35 عاماً منها في محلات التجارة بالتجزئة. ومنذ بدايتها منذ أكثر من 35 عاماً، نمت شركة بن داود القابضة من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية. كانت قصة نجاحنا مدفوعة بالإبتكار المستمر والإلتزام ببناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والشركاء والعملاء.