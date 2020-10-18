شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية للعودة التدريجية لـ"العمرة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ السعودية اليوم الأحد المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وفقاً لإجراءات احترازية مشددة، بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات "كورونا".

وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، بحسب موقع قناة العربية.

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وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع أكتوبر الحالي السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

وأتي استئناف أداء مناسك العمرة بدءا من يوم الاحد الموافق 4 أكتوبر الجاري بشكل تدريجي في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.