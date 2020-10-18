شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان السعودي: تخفيض الضريبة يرفع نسبة تملك المواطن من العقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن أن تأثير تخفيض الضريبة على أسعار المساكن في السعودية إيجابي ويساعد على رفع نسبة تملك العقارات للمواطنين.

وقال الحقيل خلال لقاء مع "قناة العربية" إن تقليل الضريبة لتصبح 5% سيساهم في تخفيض أسعار المساكن.

ولفت إلى أن نسبة الـ 5% يساعد في تخفيض القيمة والتكلفة على المواطنين سواء كان بسعر المنتج أو القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن استرداد المواطن لفرق الضريبة يتم عند بيع المنزل.

وبين أن المواطن مستفيد في كل الحالات لأنه في شرائه المنزل الأول سيعفى إلى مليون ريال، بحسب التوجيه الكريم أي أن نسبة الـ15% تسترد في حالة بيعه للمنزل.

و​​​أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر مؤخرا، سيتم البدء من مطلع الشهر الماضي بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

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وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير 2017 على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.