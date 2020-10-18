شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا يبحثان اتفاقيات أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي، وبحثا ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية لكنها قلصت خسائرها وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.

وأتي ذلك على الرغم من استمرار القلق بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على الطلب العالمي لا سيما أن بعض الدول تواجه موجة ثانية من تفشي المرض الأمر الذي يعيد بدوره قيود الإغلاق والعزل.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة ارتفعت باثني عشر حفارا إلى 205 حفارات في الأسبوع الجاري.