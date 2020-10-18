شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "سيناء للمنجنيز" وشركتين سعودية وهندية لتنفيذ مشروع غسيل الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال هنداوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع غسيل الرمال بجنوب سيناء، بالتعاون مع شركة سعودية وشركة هندية ستقوم بتوريد معدات المشروع.

وأضاف جمال هنداوى لـ"الخليج 365" أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى استغلال الاصول وزيادة موارد الشركة، جنبا إلى جنب مع بقية مشروعات التطوير ومنها مشروع السبيكة الجديدة والذى تم اعداد مناقصة عالمية له لضمان الجودة، لافتا أن تمويل المشروع يفضل أن يكون من الشركة المنفذة له فى صورة قرض ميسر خارجى.

كان الدكتور جمال هنداوى، الرئيس التنفيذى للشركة أشار إلى إنه تم إنتاج 102ألف طن صناعى العام المالى 2019-2020، حيث بلغت قيمة المبيعات 322 مليون جنيه، مقابل 591 مليون جنيه العام المالى قبل الماضى 2018-2019.

وأضاف هنداوى أن قيمة الصادرات بلغت 49 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه العام قبل الماضى، فيما تم تحقيق أرباح بلغت نحو 147 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو 204 ملايين جنيه.