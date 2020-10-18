شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إدارة شركات قطاع الأعمال ERP يشمل 4 مجالات رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز أبوسليمان عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، إحدى شركات القابضة الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن هناك رؤية مستقبلية واضحة لشركة "ناروبين" بتطوير أداء الهياكل المالية والوظيفية بعد أن قامت الوزارة بالتطوير فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن).

أضاف عبد العزيز أبو سليمان لـ"الخليج 365" أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقوم بدعم مستمر لإدارة شركة "ناروبين" لزيادة الإنتاجية بها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة للشركة، وذلك بزيادة رأس المال للشركة فى الفترة المقبلة مما يساعد على تجديد وتحديث خطوط الإنتاج لمواكبة التطور التكنولوجى.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة أن رؤيته لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 أنها تعديلات مخالفة للدستور فى المادة ١٣ والتى تنص على ( أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال) وبالتالى أرى أن لائحة الموارد البشرية المقترحة تعدياً على حقوق العمال، وأن بالعلوم الحديثة لعلم ادارة الموارد البشرية لا يجوز بها أن تساوى الأجور والمزايا بين الصناعات المختلفة، لأن كل وظيفة وكل صناعة لها مواصفات وظيفية مختلفة عن غيرها، والتى يتم على أساسها تحديد الأجور والامتيازات للموظفين فكيف تساوى عمال المحاجر والصناعات الكيماوية الذين يتعرضون للمخاطر والأضرار الصحية مع الصناعات الأخرى ؟!.

واقترح عبدالعزيز أبوسليمان أن تكون لكل شركة قابضة( 8 شركات القابضة التابعة للوزارة) لائحة خاصة لكل شركة قابضة حسب ظروف وبيئة عمل شركاتها التابعة لها.