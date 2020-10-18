شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 6377 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 6250 نقطة كمستوى أول ثم 5900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر لمستوى الدعم 6500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,343 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,401 نقطة
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