شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 9999 نقطة، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 9950 نقطة كمستوى أول ثم 9700 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10100 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,960 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,021 نقطة
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