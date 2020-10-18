شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.45% بما يعادل -38.31 نقطة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة، وفي الوقت نفسه يستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع مرة أخرى، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,490.38، ليستهدف مستوى المقاومة 8,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
60
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
123
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عدد أسهم الشركات الثابتة
15
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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