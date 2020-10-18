شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 186 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 178 فلس كمستوى أول ثم 155 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى200 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 183 بينما مستوى المقاومة هو 187 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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