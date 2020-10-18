شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الوصول لهدفه السعري المتوقع عند 640 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 637 فلس، بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة التي بداها السهم منذ نهاية شهر يوليو الماضي، و في ظل تراجع كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به مرة أخرى لمستوى الدعم 605 فلس كمستوى أول ثم 585 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 640 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط