شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 40٫10 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس الماضي، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى أول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.5 بينما مستوى المقاومة هو 41 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد