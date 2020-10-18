شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 404 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 410 فلس، ليغلق بذلك السهم منخفضا ومكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 390 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 401.3 بينما مستوى المقاومة هو 407.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط