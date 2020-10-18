شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 150 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، ثم تلقى مقاومة عند مستوى 155 فلس، دفعت السهم لأسفل ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 141 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح ق تصل الى 134 ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء اسهم اسفل مستوى 155 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 137.0 بينما مستوى المقاومة هو 149.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط