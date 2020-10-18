شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 56٫40 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.1 بينما مستوى المقاومة هو 56.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط