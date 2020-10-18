شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 30٫50 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 30 فلس، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم إمكانية الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 34٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 30 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.7 بينما مستوى المقاومة هو 31.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد