شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 5٫181 ريال كمستوى اول، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5٫35 ريال، كما نلاحظ ظهور اداء سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4٫90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط