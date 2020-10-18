شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى0٫694 ريال الخميس الماضي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا للوصول لمستوى الدعم 0٫60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫74 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط