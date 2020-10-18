شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 3٫399 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 3٫34 ريال، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫45 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط