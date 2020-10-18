شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المخـزون النفطى للـدول الصـناعية بحوالى 11 مليون برميل أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط انخفاض المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر اغسطس 2020 بحوالى 11مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3214 مليـون برميـل. كمـا انخفض المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 11 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1855 مليون برميل. Advertisements وكان التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، قد كشف عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالي 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا.

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