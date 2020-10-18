شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البن تعلن استيراد 40 ألف طن سنويا ولم تؤثر أزمة كورونا على الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن فوزى رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع البن تستعد لاستقبال موسم الشتاء الذى ترتفع فيه معدلات الإقبال على الشراء بنحو 30% أعلى من موسم الصيف، موضحا أن عدد المصانع التى تنتج البن فى مصر يبلع نحو 100 مصنع ويتم استيراد البن الخام الأخضر من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وتصنيعه إلى البن المعد للبيع وتناوله للمواطنين، ونستورد سنويا ما يقرب من 40 ألف طن ولم تؤثر أزمة كورونا على واردات البن الأخضر حتى الآن وجميع الكميات متوفرة فى السوق المحلى.

وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن سعر البن الأخضر عالميا تتراوح من 2000 إلى 5 آلاف دولار ويعتبر خام البن فى أمريكا الجنوبية أفضل من خام جنوب شرق آسيا، كما يتراوح سعر البن " القهوة " فى السوق المحلى من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو للسادة، والبن المحوج من 120 إلى 140 جنيها للكيلو على حسب مذاق كل مواطن فى وضع نكهات على البن والذى يمكن أن ترتفع عن إلى أسعار أعلى مع زيادة النكهات.

وأَوضح رئيس شعبة البن، أن الإقبال على البن ومشتقاته مستمر ولا يوجد أى تراجع فى الإقبال خاصة وأن الجيل الجديد من الشباب مقبل على تناول البن ومشتقاته من النسكافية وغيرها، إلا أن النسكافية يتم استيراده من الخارج أكثر من صناعته فى مصر، حيث أن تصنيع النسكافية يحتاج إلى ماكينات باهظة الثمن بالاضافة إلى أن كيلو البن من الممكن أن يستخرج منه بعد صناعته ما يعادل 200 جرام من النسكافية بمختلف نكهاته.

وتابع، أن الأسواق احتفلت باليوم العالمى للبن فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، وقامت محال البن بعمل تخفيضات بنحو 10% للمستهلكين الذين ينتظرون هذا الاحتفال السنوى لشراء البن بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض.