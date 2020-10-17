شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..وصعود " الخدمات والسيارات" بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.7%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%.
فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، ثم قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11322.71 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1983.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 2916.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 13236.13 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1020.67 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 400 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 324.5 مليار جنيه إلى 325.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.5 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..وصعود " الخدمات والسيارات" بنسبة 5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.