شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..وصعود " الخدمات والسيارات" بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.7%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، ثم قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11322.71 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1983.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 2916.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 13236.13 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1020.67 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 400 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 324.5 مليار جنيه إلى 325.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.5 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.