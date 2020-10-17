شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلبى مصانع الأدوات الكتابية احتياجات السوق دون الاستيراد؟ عضو الشعبة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام جابر عضو شعبة الأدوات الكتابية وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن قطاع الأدوات الكتابية تضرر بنسبة 50% بالسوق المحلي؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد جابر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مصر مليئة بمصانع الأدوات المدرسية بما يكفى حاجة السوق المحلي؛ كما يوجد فائض للتصدير، لذلك نطالب الجهات المعنية لضبط عملية الاستيراد بالقطاع من الخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة وتشغيل الأيدى العاملة.

وأوضح جابر، أن عودة المدارس نشطت حركة المبيعات بعض الشيء، ونطالب بتقنين استيراد الأدوات المكتبية حتى تستطيع المصانع المحلية البيع والوفاء باحتياجتها وتعويض الخسائر الناتجة عن كورونا.