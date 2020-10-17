شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يدرس إقامة نسخ أخرى من المعارض على غرار "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن مد فترة فتح معرض تراثنا جاء بناءً على رغبة من المواطنين، متابعًا: المعرض شهد إقبالاً كبيرًا، وكان فرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم أجمع، مؤكدًا أنه سيتم دراسة إقامة نسخ أخرى من المعارض على غرار معرض تراثنا.

وأضاف "صبور" خلال مداخلة عبر خاصية زووم في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن منتجات دولة السودان نفذت بالكامل قبيل موعد غلق المعرض والسبب في ذالك هو إقبال المصريين على شراء منتجاتهم لجودتها البالغة.

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وكان طارق صبور مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، قال أن الاستعدادات لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تتم منذ أكثر من 4 أشهر، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمتلك 31 مكتبا على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أن هذه المكاتب تعد الذراع الخاص بالجهاز حتى يستطيعون الإعلان عن المعرض بجميع المحافظات، والوصول من خلالها إلى كل الحرفيين فى مصر.

وأوضح مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية هذا العام يشترك به 620 عارضًا من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن جميع المحافظات مشاركة بالمعرض.