شكرا لقرائتكم خبر 4 مخالفات لضريبة التصرفات العقارية يمكن الإبلاغ عنها والمكافأة تصل لمليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل التبليغ عن مخالفات ضريبة التصرفات العقارية إلى قائمة المكافآت التشجيعية للمبلغين، محددة 4 أنواع من المخالفات الضريبية التي يستحق المبلغ عنها مكافأة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة المخالفة وبحد أقصى مليون ريال.

جاء ذلك من خلال تعديل هيئة الزكاة والدخل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وأفادت الهيئة بأن التعديل يتمثل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيرا إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان أخيرا عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ، حيث تعرف التصرفات العقارية بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة، والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية».

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين بالاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية إلى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.