335 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول حتى نهاية سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المنزل الأول منذ انطلاق هذه المبادرة وحتى نهاية سبتمبر 335 ألف شهادة، منها 72.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و262.6 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأظهر التقرير الشهري لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، استفادة 32 ألف أسرة خلال سبتمبر، بينها 12 ألف

أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 285 ألف أسرة، منها 96 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، وتسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل الكتروني، ضمن 205 مخططات سكنية توفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأبرز التقرير الخدمات والإجراءات الالكترونية الميسرة التي يقدمها تطبيق «سكني» من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وإصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتها لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

إجمالي الشهادات حتى نهاية سبتمبر 335,332 شهادة

تتوزع إلى:

72,666 شهادة للمستفيدين من خارج وزارة الإسكان

262,666 شهادة لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري