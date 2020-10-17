المصريون يستهلكون 70 طن ذهب سنويا و50 % زيادة في شراء السبائك.. برنامج أسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناجى فرج عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، أن حجم الذهب الذى يتم دمغه سنويا بمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، يتراوح بين 50 إلى 70 طن ذهب لتوفير احتياجات السوق المصرى، مشيرا إلى أن هذه الأرقام من المتوقع أن تتراجع بنسبة 50 % بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف فرج خلال حديثه في برنامج "أسواق"، الذى يقدمه إسلام سعيد على تلفزيون الخليج 365، أن مبيعات الذهب تسجل انخفاض بنسبة 40 % منذ بداية 2020، بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنه مع هبوط الذهب لأدنى من 830 شهد السوق حالة من الانتعاش في حركة المبيعات، لكن لا يمكن توقع ما تسفر عنه الأيام المقبلة بشأن الأسعار.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج، أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاش الطلب على السبائك الذهبية بنسبة 40 إلى 50 % قياسا على العام الماضى، وذلك مع خفض أسعار الفائدة لدى البنوك، لافتا إلى أن الذهب يشهد ارتفاعات سنوية بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 % فهو الملاذ الذى لا يخذل أصحابه، بحسب قوله.
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