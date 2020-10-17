شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأثاث تكرم صناع محافظة سوهاج المشاركين بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، عددا من مصنعي الأثاث بطهطا محافظة سوهاج، وذلك خلال فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية، لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في معرض تراثنا 2020، وذلك في إطار تشجيع الغرفة لمصنعي الاثاث ودعم الورش الصغيرة والمتوسطة في كل محافظات مصر.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، إن مشاركة مصنعي الاثاث بطهطا من خلال مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأن الغرفة تدعم هذه المبادرة، وستسعي للتعاون مع القائمين عليها لانجاح التجمع الصناعى بطهطا لصناعة الاثاث

وقال أحمد حلمى رئيس الغرفة، إن مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية أحد مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية بالمشاركة الفعالة في معرض تراثنا 2020 والذي يعد أكبر معرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية في مصر.

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وتهدف مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية إلى تنمية عدد من التكتلات الحيوية والواعدة في المحافظتين والمكلف بها شركة اتش أل بي مصر مكاري للخبرة الاستشارية (استشاري التكتلات) والذي أعد خطط عمل متكاملة لتكتلات المرحلة الأولي وهم تكتلات حرفة الفركا بنقادة، وصناعة العسل الأسود بنجع حمادي وفرشوط في محافظة قنا، وتكتلات حرفة التللي في جزيرة شندويل وصناعة الأثاث في طهطا في محافظة سوهاج،