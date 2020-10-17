شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الرخام والجرانيت فى بنى سويف.. مشروعات تنموية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.



مجمع الرخام والجرانيت فى بنى سويف

تم إنشاء مجمع الرخام والجرانيت، لتعظيم الاستفادة من المخزون الطبيعي للرخام والجرانيت، والذي تزخر به الصحارى المصرية وتتسابق العديد من الشركات العالمية المتخصصة في استيراده من مصر لإجراء العمليات التشغيلية عليه، وإعادة تصديره للأسواق العالمية.





تم إنشاء مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف على مساحة 200 ألف متر مربع ويشتمل على خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت بالإضافة إلى مصنع للتشغيلات الفنية ، ومنطقة إدارية تضم مناطق القيادة والسيطرة ، ومكاتب فنية وإدارية وقاعات التدريب والمؤتمرات ، وثلاث عمارات سكنية للعاملين تتسع لـ 780 فرد بالإضافة الى مناطق ترفيهية وملاعب ومسطحات خضراء وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع المجمع 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنوياً وقد أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات والمستويات التأهيل العلمي و2000 فرصة عمل غير مباشرة.