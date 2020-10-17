شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء مع بداية الأسبوع اليوم السبت 17-10-2020 حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سوق مواد البناء يشهد استقرارا، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى من الأسمنت والحديد، مشيرا إلى أن طن الحديد سجل 9100 - 9500 جنيه تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 - 10000 جنيه.

وأشار الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن طن الأسمنت سجل 650-680 جنيها تسليم المصنع فى حين يصل سعر المستهلك إلى 700-750 جنيها للطن.

وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت أبريل الماضى تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% علي الحديد تام الصنع و16% علي البيليت حتي 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020.

وبالعودة لتطبيق القرار 346 فإن الرسوم المفروضة على الحديد تام الصنع تهبط من 25% إلى 21% والرسوم على البيليت تهبط من 16% إلى 13% وفق نص القرار نفسه، بحسب مصدر بقطاع جهاز مكافحة الدعم والاغراق ( قطاع الاتفاقيات التجارية).