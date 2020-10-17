شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة.. الكانتلوب بـ4 جنيهات والجوافة بـ3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 17-10-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية لليوم السابع أن أسعار الفاكهة جاءت كالتالي :

كنتالوب من 4 إلى 5 جنيهات برتقال من 7 إلى 8 جنيهات مانجو من 10 إلى 20 جنيها جوافة من 3 إلى 5 جنيهات كمثرى من 7 إلى 9 جنيهات موز مستورد من 15 إلى 20 جنيها تفاح أحمر من 18 إلى 20 جنيها تفاح أخضر من 12 إلى 16 جنيها فروالة من 9 إلى 12 جنيها Advertisements بلح أصفر برحى من 12 إلى 17 جنيها بلح أحمر بلدى من 4 إلى 7 جنيهات عنب بأنواعه من 4 إلى 10 جنيهات تين من 6 إلى 9 جنيهات كاكا من 7 إلى 11 جنيها بطيخة الواحدة من 30 إلى 50 جنيها برقوق مستورد من 25 إلى 30 جنيها مشمس مستورد من 28 إلى 35 جنيها كيوى الواحدة بـ3 جنيهات تفاح جلدى من 15 إلى 22 جنيها

وكانت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واصلت من خلال لجان مرورية لتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بمزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الغمر.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف اعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة.. الكانتلوب بـ4 جنيهات والجوافة بـ3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.