شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 21 جنيها فى المزرعة و 25.جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 17-10-2020 استقرارا فى السوق المحلى حسبنا أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل الكيلو 21 جنيها.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة سجلت 21-22 في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى بين 25-27 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، و أضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تتابع يوميا مع 28 مديريات للطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، شن حملات وتكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل، وذلك بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازرومديريات الطب البيطرى، حملات مكثفة على محال جزارة اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم والاسماك ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.